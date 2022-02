Code promo 1xbet en 2022 : où l'obtenir et comment l'utiliser au Sénégal

1xBet.sn est l'un des opérateurs en ligne les plus courants au Sénégal. Et à juste titre. Jette un œil à notre revue pour en savoir plus sur l'offre pour les nouveaux clients avec code promo 1xBet 2022 au Sénégal qui peut t’offrir une offre exclusive de bonus de 130% ( 100% + 30% ) jusqu'à 78,000 XOF.



En outre, tu peux trouver des informations sur l’app mobile, le service client de la société, les méthodes de dépôt et bien plus encore, alors continue à lire.



Code promo 2022 : offre au Sénégal

1x bet est populaire parmi les joueurs car il propose souvent diverses offres de code promo. Commençons par donner toutes les informations essentielles sur l'offre de code promo du bookmaker pour les clients fidèles. Tout ce que tu dois faire pour utiliser cette offre est d'appliquer ce code lors du processus d'inscription. Tu trouveras plus d'informations sur cette offre dans le tableau ci-dessous, alors assure-toi de jeter un coup d'œil.





Offre de bienvenue au Sénégal

Type Cadeau Code promo 2022

Sports Premier dépôt jusqu'à 78,000 XOF SENEGAL130

Casino 1950 EUR + 150 tours gratuits SENEGAL130



Instructions pour utiliser le code bonus

1) Copie SENEGAL130.

2) Inscris-toi avec ce coupon.

3) Choisis le bonus sport.

4) Coche “Participer aux promotions” dans ton compte.

5) Fais un dépôt de 600 XOF ou plus.

6) Reçois jusqu’à 130 $ sur ton compte.

7) Parie et joue avec ce montant reçu !

Conditions générales du bonus

Toutes les offres de code bonus sont assorties de termes et conditions très importants qui sont cruciaux pour les échanger. Nous avons énuméré quelques-uns des plus importants pour profiter de l'offre de bienvenue du code promotionnel 2022 ci-dessous. Cependant, assure-toi de visiter le site de la marque et d'y trouver toutes les CGU.



● Cette offre est ouverte uniquement aux nouveaux clients âgés de plus de 18 ans.

● Tu dois terminer le processus d'inscription soit sur le site de 1x bet, soit en utilisant l'application.

● Tu dois coller le code promo SENEGAL130.

● Accepte d'obtenir ce bonus sur la page “Paramètres du compte”.

● Le bonus est divisé en 2 parties : tu dois parier 50% du montant ( Sports ) et jouer 50% du montant ( 1xGames ).

● Tu dois miser le montant du bonus 5 fois dans les paris combinés avec chaque pari contenant au moins trois événements. De plus, une cote minimale de 1,40 doit être offerte sur au moins trois épreuves du pari.

● Le bonus doit être utilisé dans les 30 jours.

● Les conditions générales complètes s'appliquent.

Processus d'inscription au Sénégal

Pour t'aider à tirer le meilleur parti de ton offre de promo 2022, nous avons élaboré un guide étape par étape pour te guider. Voici tout ce que tu dois faire.



1. Suis le lien qui te mènera au site de cette marque.

2. Clique sur “Inscription” en choisissant l’une des options proposées pour t’inscrire.

3. Complète ton inscription en sélectionnant le bonus sportif et en entrant les détails requis.

4. Assure-toi de coller SENEGAL130 dans le champ désigné.

5. Place ton premier dépôt, respecte toutes les CGU et reçois ton cadeau jusqu’à 78,000 XOF.





À propos

1x Bet devient de plus en plus populaire au Sénégal. Pour commencer, il est réputé pour être l'un des plus grands sites de paris internationaux avec un vaste choix de fonctionnalités et de jeux.



Avec plus de 14 ans d'expérience dans l'industrie, c’est l'une des marques les plus fiables. La société enregistrée à Chypre est autorisée à Curaçao ainsi que dans de nombreux autres pays où elle est soumise à la réglementation des organismes locaux. 1x bet est un site totalement sûr qui utilise un cryptage SSL haut de gamme pour sécuriser tes données.



Ce bookmaker est très sérieux au sujet de l'expansion au Sénégal. À cette fin, 1xBet propose des sports populaires dans le pays tels que le football et les courses de chevaux, ainsi que l'un des plus grands casinos en direct disponibles pour les joueurs sénégalais.

Sports

Passons maintenant à d'autres choses importantes concernant cette marque. Il va sans dire que nous devons vérifier la qualité de leurs paris sportifs et des marchés de paris qu'ils offrent.



Lorsque tu es sur le site de 1xbet.sn, tu peux voir que le sport le plus populaire au Sénégal, le football, figure en bonne place dans le menu principal. D'autres sports populaires incluent le basket-ball, le tennis, le volley-ball, le tennis de table.



Cependant, il existe de nombreux autres marchés de paris sportifs à ta disposition. Tu peux également placer tes paris sur l’esport, la politique, la loterie, les jeux télé et même la météo. C'est plus qu'impressionnant.

Streaming en direct

1xBet.sn propose une diffusion en direct de milliers d'événements se déroulant chaque jour à travers le monde. Le streaming en direct 1x est connu pour être parmi les services de streaming les plus rapides de l'industrie : même que celui offert par tout autre site et des émissions de télévision. Mieux encore, tu peux accéder gratuitement à la diffusion en direct de tes sports préférés, notamment le football. Tout ce que tu dois faire est de t'inscrire et de faire un dépôt minimum.

Paris en direct

La diffusion en direct te permet de parier sur des centaines de marchés en jeu proposés sur des événements sportifs lors de leur déroulement sur le terrain de jeu, y compris le tennis et le football. Les joueurs sénégalais peuvent facilement parier sur Premier League, ou la prochaine coupe du monde, ou tout autre événement sportif préféré. Avoir un service de diffusion en direct est quelque chose que les joueurs aiment voir. Ça va de pair avec les paris en direct.

Casino

1x Bet Sénégal propose une large sélection de jeux provenant d'une gamme variée de fournisseurs de logiciels de l'industrie. Les machines à sous sont réputées avoir la plus grande gamme de machines à sous de l'industrie, y compris des slots de développeurs de logiciels de premier ordre tels que Concept Gaming et Play N'go. D'autres jeux populaires incluent des jeux de cartes ainsi que des jeux de sport virtuels ainsi que des machines à sous vidéo, y compris le poker.



La marque propose aussi des jeux de casino en direct d'un large éventail de fournisseurs, tels que Authentic, Pragmatic Play et Xpro Gaming, avec une liste complète de titres dans les jeux de croupier en direct, tels que le baccarat, la roulette et le blackjack. Les jeux de casino en direct incluent des choix de jeux innovants, notamment Live 3 Face, Sic Bo Bid Live et Live Dream Catcher.

Application

L’app mobile de l’agence est très conviviale avec une capacité de navigation incroyable conçue selon les exigences du joueur. L'application peut facilement être téléchargée sur les téléphones Android et iOS.



Télécharger 1xbet apk



Les joueurs peuvent utiliser l'appli de 1x Bet pour faire tout ce qu'ils souhaitent faire sur le site, comme déposer et retirer de l'argent et placer des paris. Tu peux profiter de toutes les fonctionnalités offertes, y compris les paris en jeu et la diffusion en direct. Tu peux également utiliser l'application pour bénéficier d'offres promotionnelles exclusives en utilisant le code de parrainage.

Options de paiement

En ce qui concerne les méthodes de dépôt au Sénégal et comment effectuer un retrait, voici ce que nous avons découvert. Une chose est sûre – cette marque ne manque d'aucune option de paiement. De plus, il y en a tellement que tu as pratiquement l'embarras du choix. Voici ce qu'ils sont :



– Cartes VISA

– Portefeuilles électroniques

– Systèmes de paiement ( ecoPayz, Free Money, Orange )

– Crypto-monnaie



Rends-toi sur le site de la marque pour examiner le dépôt minimum pour chacune de ces méthodes de paiement.

Service client

Si tu dois contacter le service client de cette marque, tu peux le faire de trois manières. L'un est en appelant 44 127 325 6987. Une autre consiste à envoyer un e-mail. Et le troisième consiste à envoyer un message en utilisant l'option de chat en direct ( disponible en bas à droite de la page d'accueil ).

Conclusion

Nous terminerons notre examen du code promotionnel 1x Bet 2022 Sénégal en passant en revue les informations les plus essentielles dont tu as besoin sur cette marque. Tout d'abord, tu dois savoir que tu peux utiliser un code bonus pour échanger l'offre de bienvenue actuellement disponible.



Ensuite, tu peux placer tes paris sur une variété de marchés de paris que cette marque présente. Non seulement ils sont les plus populaires, mais il y en a aussi beaucoup de niches. De plus, assure-toi de consulter les options de paris en direct et de diffusion en direct.



Nous devons dire que là où cette marque domine la concurrence, c'est l'application mobile et l'abondance des méthodes de paiement disponibles. Honnêtement, c'est sans égal à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Ils incluent même de nombreuses crypto-monnaies, ce qui est assez rare à trouver.

FAQ

1) Les joueurs du Sénégal sont-ils acceptés ?

Les joueurs sénégalais sont les bienvenus sur 1xbet.sn. Tu peux également utiliser notre code 111 pour profiter de l'offre exclusive.



2) Un joueur peut-il parier en francs CFA ?

1x Bet accepte cette monnaie. Lorsque tu t' inscris à la marque, tu dispose d'une option de devise, qui inclut XOF, CFA. Ton choix de devise sera enregistré lorsque tu te connecteras.



3) Comment puis-je obtenir le code promo valide ?

Tu dois suivre 3 étapes faciles pour réclamer ton bonus : copie le code SENEGAL130. Rends-toi sur le site, inscris-toi et insère le code copié dans le champ.







