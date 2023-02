Collecte des données personnelles: La Lonase et la Cdp, à la recherche de solutions de protection de la vie privée des parieurs Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2023 à 17:16 | | 0 commentaire(s)| « Les paris et jeux et la protection des données personnelles au Sénégal », est le thème de l’atelier d’échange et de formation de la Lonase. Ainsi, la présidente de Commission de protection des données personnelles, Awa Ndiaye et le secrétaire général de la Lonase, Mamadou Guèye, ont échangé sur les impacts des jeux et paris en ligne, sur la vie privée des joueurs. Les deux structures comptent trouver des solutions, pour encadrer la collecte des données personnelles des joueurs.



