Collectivités territoriales et Aménagement du territoire : Les services du ministre Oumar Guèye

1° Cabinet et services rattachés :



– Inspection interne ;

– Inspection de l’Administration locale ;

– Centre national d’Etat civil ;

– Comité national de Pilotage du Programme national de Développement local ;

– Service de la Formation.



2° Secrétariat général et services rattachés :



– Cellule de passation des marchés publics ;

– Cellule de Planification et d’Evaluation technique des Programmes et Projets ;

– Service de Communication, de Documentation et des Relations publiques ;

– Cellule des Affaires juridiques ;

– Bureau du Courrier commun.



3° Directions :



– Direction des Collectivités territoriales ;

– Direction des Stratégies de Développement territorial ;

– Direction de l’Appui au Développement local



– Service de l’Administration générale et de l’Equipement.



4° Autres administrations :



– Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) ;

– Agence de Développement municipal ;

– Agence de Développement local.

