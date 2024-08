Collision mortelle à Khourou Mbacké : Le DG de l'ANASER invite les chauffeurs à la prudence et à la responsabilité Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Août 2024 à 17:02 | | 0 commentaire(s)| Dans l’après-midi d’hier, un camion immatriculé à l’étranger et un car de transport en commun “Ndiaga Ndiaye”, sont entrés en collision faisant 9 morts et plusieurs blessés



Sur les lieux de l’accident de Khourou Mbackéj, le directeur général de l'ANASER venu s’enquérir des nouvelles et circonstances de cette tragédie a invité les chauffeurs à la prudence et à la responsabilité au volant.



Atoumane Sy a aussi invité les conducteurs à faire en premier lieu le contrôle de leur véhicule à chaque fois qu'ils devront prendre la route, mais aussi à plus de respnsabilité.



Atoumane Sy directeur général de l'ANASER.au micro de Djibril Khoulé



