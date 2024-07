Colloque Mondial de la Tijaniyya à Dakar: 5000 participants attendus

Le lancement officiel du Colloque Mondial de la Tijaniyya prévu pour les 13, 14 et 15 décembre 2024 s’est tenu ce samedi à Dakar. Cet événement, attendu avec impatience, rassemblera cinq mille participants provenant des quatre coins du globe.







Créé en 2018, le mouvement Colloque Mondial de la Tijaniyya a pour ambition de réunir la communauté musulmane mondiale et de renforcer les liens entre les pays où la confrérie Tijaniyya exerce une influence significative. À l'aube de cette nouvelle édition, les objectifs du colloque restent fidèles à ses fondements : faire face aux défis contemporains en unissant les forces et les savoirs.







Les participants au colloque de décembre auront l'occasion de participer à une série de conférences, d'ateliers et de sessions de discussion. Les thèmes abordés incluront la paix et la sécurité, le développement durable, l'éducation, et la promotion des valeurs islamiques dans un monde en mutation. Les organisateurs espèrent que les échanges mèneront à des résolutions concrètes et à des partenariats durables.