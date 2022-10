Combat du 6 novembre 2022: Choc de générations entre le phénomène et le recordman en victoires Rédigé par leral.net le Mardi 4 Octobre 2022 à 15:13 | | 0 commentaire(s)| Un choc de générations très attendu entre le Phénomène de Lansar, Siteu et Papa Sow, le recordman des victoires en combats de lutte (23), des lutteurs en activité. Le premier combat n'a pas pu aller à son terme à cause de la blessure de l'ex-sociétaire de Fass, Papa Sow, blessé à la tête par le batteur de Siteu. Le 6 novembre prochain, l'on saura si Siteu est prêt à franchir le cap des "grands" ou si Papa Sow est dans la dynamique des Parcelles assainies, qui surfent sur des victoires.



