Combien de temps faut-il en moyenne pour tomber enceinte ? Le temps entre le moment où l’on décide d’avoir un enfant et celui où le test devient positif peut être très long. Nombreux sont les couples qui ont envie de devenir parents en font le constat. Et c’est tout à fait normal, comme l’explique le gynécologue Johan Van Wiemeersch, appuyant ses propos sur des chiffres tirés d’une enquête.





Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|

Dès que la décision est prise d’avoir un enfant, la bonne nouvelle n’arrivera jamais trop vite pour la plupart des couples. Mais qu’entend-on par “vite”? Tout de suite, après trois mois, dans les six mois, dans l’année... ou plus tard encore? Il y a deux choses à retenir : il est important que la “règle des 12 mois” soit mieux connue, tout comme le fait qu’il existe de nombreuses possibilités pour aider les couples à concevoir – en sachant que la solution la moins lourde est toujours la plus recommandée.



Plusieurs facteurs



“Il n’y a pas de règle d’or valable pour tous. La rapidité avec laquelle on tombe enceinte dépend de nombreux facteurs, comme l’âge, le style de vie, le poids, l’état de santé, les antécédents médicaux, l’exposition quotidienne au stress et la fréquence des rapports sexuels”, explique le gynécologue Johan Van Wiemeersch, porte-parole de la VVOG (l’Association flamande d’Obstétrique et de Gynécologie).

“Même si on entend souvent parler de couples qui ‘n’ont dû essayer qu’une fois ou deux’, la réalité est bien différente. Chez les femmes dont le poids est normal, il faut compter en moyenne 12,5 mois pour tomber enceinte. Parmi les femmes de moins de 35 ans dont le cycle est normal, 70 % environ tombent enceinte après six mois de rapports sexuels non protégés, 80 % après un an et 90 % après deux ans.”



Une question de cycle

De très nombreuses femmes n’ont pas un cycle aussi fertile qu’elles pourraient le supposer. Cependant, elles peuvent y remédier, en augmentant la probabilité d’une grossesse grâce à des compléments alimentaires.

“Le fait d’améliorer l’ovulation, la qualité et la maturation des ovules peut être une solution pour tomber enceinte naturellement plus rapidement. Il est scientifiquement prouvé que des compléments alimentaires à base de myo-inositol peuvent améliorer la fertilité chez les femmes ayant quelques difficultés à concevoir”, ajoute Johan Van Wiemeersch.

Selon l’étude, les connaissances des Belges sur l’influence positive du myo-inositol sont encore très limitées, alors que la science est pourtant unanime à son sujet. L’enquête en question est un projet d’INOFOLIC®, à savoir un complément alimentaire dont chaque sachet contient 2 g de myo-inositol et 200 μg d’acide folique.

Cette même étude offre un angle de vue sur ce qui se passe dans la tête et dans le cœur du Belge. Ce dernier pense qu’il faut en moyenne 5,3 mois pour concevoir un enfant. Soit une différence importante de plus de 7 mois avec la réalité (12,5 mois).

- 56 % d’entre eux pensent qu’il faut maximum 5 mois pour concevoir un enfant

- 22 % d’entre eux pensent qu’il faut en moyenne 6 mois pour concevoir un enfant

- 12 % d’entre eux pensent qu’il faut entre 7 et 11 mois pour concevoir un enfant

- 7 % d’entre eux pensent qu’il faut en moyenne 12 mois pour concevoir un enfant

- 3 % d’entre eux pensent qu’il faut au minimum 13 mois pour concevoir un enfant



Quand faut-il envisager des examens plus poussés, en matière de fertilité ?

Vous avez moins de 38 ans, votre cycle est normal et vous avez des rapports sexuels réguliers (environ 2 à 3 fois par semaine) ? Laissez passer tranquillement un an avant de consulter un médecin au sujet de votre fertilité. Si vous avez plus de 38 ans et essayez depuis plus de 6 mois de concevoir, mieux vaut consulter un gynécologue. Il est conseillé aux femmes dont le cycle est très court (moins de 21 jours) ou très long (plus de 35 jours) de consulter un médecin ou un gynécologue.



Adopter un mode de vie sain, garder son calme et éviter le stress sont importants quand on souhaite tomber enceinte – tout comme les rapports sexuels fréquents. Savoir se faire aider et trouver une oreille attentive ont également toute leur importance. Il ressort des études que les couples éprouvent certaines difficultés à se faire aider.

“Le fait de chercher de l’aide ne signifie pas forcément qu’on entame un lourd suivi médical. Nous procédons par étape et cherchons la solution la moins lourde pour le couple. Outre l’accompagnement, la réduction du stress est importante. Le fait que les couples parviennent à concevoir lorsqu’ils sont en vacances n’a rien d’étonnant. Une meilleure information permet également d’éviter pas mal de larmes et de frustrations. “



Les options du couple



Il existe de nombreuses solutions pour accompagner les couples éprouvant des difficultés à concrétiser leur désir d’enfant. “Chez un tiers des couples, le problème se situe chez l’un des deux partenaires, pour un autre tiers, le problème se situe chez les deux et pour le dernier tiers, la raison reste inexpliquée”, détaille Johan Van Wiemeersch, gynécologue.













Source: 7sur7.be

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos