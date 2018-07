Comment Kigali est devenue l'une des villes les plus propres d'Afrique ? Kigali, la capitale du Rwanda qui compte un million d’habitants, a la réputation d’être une ville propre et agréable. Quelles initiatives ont été prises dans la capitale ? Depuis 2016, la ville organise chaque mois une journée sans voiture.





Il s'agit surtout de mobiliser les gens autour du sport, mais les gens en profitent aussi pour faire un bilan de santé.

Pascal Nyamulinda, maire de Kigali Dans le centre-ville, une zone où aucun véhicule n'a le droit de circuler a aussi été instaurée de façon permanente. À la place, la ville tente de mobiliser la population autour de l'activité physique.

Pascal Nyamulinda, le maire de Kigali, se félicite : "Les gens sont nombreux et la fréquentation augmente", déclare-t-il tout sourire.

Ce n'est pas la seule initiative pour garder la ville propre : comme dans le reste du pays, les sacs et les emballages qui ne sont pas biodégradables sont interdits depuis 2008 et une journée de nettoyage, appelée "Umunganda", à laquelle toute la population prend part se tient tous les mois.













Franceinfo Tv



