Comment activer l’accouchement ???

Il faut dire qu’il y a des bébés qui ne sont vraiment pas pressés de sortir. Les 09 mois leur semblent peut être tellement courts qu’il resterait volontiers 1 mois ou 2 supplémentaires bien au chaud dans le ventre de maman.



Sauf qu’au dernier trimestre de grossesse, la maman est épuisée. Le poids du ventre et le manque de sommeil aidant, la maman n’a plus qu’une seule envie : sentir les premières contractions et se diriger rapidement vers la maternité pour enfin faire sortir le poupon. Dans le cas où Bébé se ferait attendre au-delà des 09 mois, voici 3 méthodes naturelles utilisées par les grands-mères pour aider les femmes enceintes à accoucher vite.



Beaucoup marcher : cela n’est pas seulement valable durant les derniers jours. La marche est à pratiquer dès que la maman a atteint les 6 mois de grossesse. Marcher permet d’éviter le gonflement des jambes et active la circulation sanguine. De plus ces longues promenades tonifient la paroi abdominale et le musclé utérin par la même. La future maman développe son souffle par la même occasion, d’où l’assurance de maintenir un bon rythme de respiration lors de l’accouchement.



Manger des produits naturels qui accélère la venue du bébé : l’huile de ricin n’est pas seulement recommandée pour celles souhaitant entretenir une longue et belle chevelure afro. Il agit aussi directement sur le muscle de l’utérus. Il est recommandé dans les derniers jours de grossesse d’en boire 1 cuillère à café matin et soir.



L’ananas et la cannelle contiennent également des substances qui, selon les matrones, permettrait de donner un coup de pouce aux bébés trop paresseux. Manger de l’ananas après chaque repas, en saupoudrant les tranches ou les morceaux d’ananas de poudre de cannelle. Quant au curry, il a aussi des vertus pour vous faire connaître un accouchement facile comme une lettre à la poste !



Faire l’amour : au dernier virage de grossesse, la femme est tellement fatiguée que la dernière chose à laquelle elle pense est le sexe. Or à quelques jours de l’accouchement, faire l’amour a un double effet. Les hormones présentes dans le sperme de l’homme stimule une dilatation efficace de l’utérus. Pendant l’acte sexuel, le corps de la femme libère des hormones nommées ocytocine qui accélère le démarrage du travail.









