Comment appréhender l’après Covid-19 pour les entrepreneurs et professionnels ? Viviane Laure Bampassy pose le débat Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Septembre 2020 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences désastreuses sur l’économie mondiale. Les entrepreneurs et professionnels ont été fortement impactés. Comment préparer l’après Covid-19 ? Viviane Laure Bampassy en parle dans cette vidéo. XALIMANEWS : La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences désastreuses sur l’économie mondiale. Les entrepreneurs et professionnels ont été fortement impactés. Comment préparer l’après Covid-19 ? Viviane Laure Bampassy en parle dans cette vidéo.



Source : Source : https://xalimasn.com/comment-apprehender-lapres-co...

Accueil Envoyer à un ami Partager