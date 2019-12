Comment bien consommer et se faire plaisir avec le thon ? Une boîte de thon, c’est pratique et c’est bon ! Oui, mais au-delà : quels sont ses atouts nutritionnels. Et puis comment bien le consommer ? Conseils et idées recettes avec Olivia Szeps, diététicienne-nutritionniste



De façon générale, comment nous conseilleriez-vous de consommer le poisson ?



Pour les poissons dits gras comme le saumon, la sardine, certains maquereaux, le hareng…, je dirais une à deux fois par semaine maximum ; ma recommandation est la même pour le thon en conserve. Pour les poissons maigres type colin, cabillaud…, je dirais ici deux à trois fois par semaine si vous mangez peu de viande ou d’oeuf. Quoiqu’il en soit, tout va aussi dépendre de votre état de santé et de comment vous allez cuisiner et intégrer le poisson dans votre alimentation, et j’ajouterai qu’il est toujours intéressant de varier les poissons !

Justement, comment varier les plaisir avec le thon ?



Le thon en conserve va bien se marier avec des salades, notamment. Des salades de pâtes, de riz, de quinoa accompagnées de multiples légumes cuits ou crus : profitons-en, en effet, pour augmenter notre consommation de légumes ! Ou plus simplement, une salade classique : thon, tomates, maïs… Vu qu’il est non gras et protéiné vous pouvez aussi intégrer le thon en conserve dans vos préparations apéritives en créant une sorte de rillettes avec du fromage frais et des herbes (la ciboulette est une bonne idée), et y ajouter éventuellement un filet d’huile d’olive de bonne qualité. Vous pouvez aussi créer de petits roulés avec des feuilles de brique dans lesquelles vous pouvez faire un mélange thon, fromages frais et oeuf écrasé, à mettre au four ensuite. En règle générale, évitez d’ajouter trop de sel dans vos préparations à base de thon en conserve ! Encore une fois mieux vaut privilégier les épices et les herbes. Vous pouvez imaginer aussi faire une quiche à base de thon, tomates et moutarde. Là encore, on peut varier les plaisirs en changeant les légumes : thon-poireaux, thon-courgettes etc… En plat chaud et cuisiné, ça marche aussi pour une sauce tomates, par exemple, avec des olives noires et du basilic.

Quels sont les bienfaits de la consommation de poissons et du thon, plus particulièrement ?



Les poissons contiennent plus ou moins de matières grasses selon qu’ils sont maigres ou gras. Ces derniers sont riches en protéines de bonne qualité puisqu’elles contiennent tous les acides aminés essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. Ils sont aussi sources d’Omega 3 bons, notamment, pour le développement du cerveau et qui préviennent contre les risques de maladies cardiovasculaires. De son côté, le thon est également riche en vitamines du groupe B, et en vitamines dites liposolubles comme la vitamine A (favorable à santé des yeux) et E (anti-oxydante), et contient également de la vitamine D qui participe au développement des os en aidant à y fixer le calcium des autres aliments. Les poissons sont généralement des produits riches en minéraux et en oligoéléments comme le fer, le magnesium, l’iode, le phosphore… Pour le thon en conserve, je conclurai en disant qu’il faut le préférer au naturel, plus riche en eau que ceux à base d’huile.







Source: observatoire-sante.fr

