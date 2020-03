Comment l’épidémie Coronavirus démontre à nouveau les inégalités sociales. Nous assistons une période inédite, quelque chose de fort, de très symbolique: La violence libérale. Cette reafication de la domination physique, moral, santé libérale sur une partie de la population donne une conclusion des images qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours des gens qui dévalisent les rayons de pattes dans les supermarchés, par peur de se retrouver sans rien manger pendant cette période confinement.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mars 2020 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

On voit bien comment les images caractérises la société, mais aussi les personnages. Cet épidémie de Coronavirus démontre bel et bien à nouveau les inégalités sociales que l’État voile parfois la face de faire semblant de ne pas accepter la réalité. Le Convid-19, nous permets aussi de comprendre la concentration des richesses au sommet de la société.

Cette composante économique des inégalités elle est fondamentale. Alors en est toujours que les inégalités sont aujourd’hui multidimensionnelles et quand on prendre cette multi-dimensionnalité en compte, on voit qu’elles sont cumulatives du fait qu’une partie de la population est favorisée quand l’autre est privilégiée. Les inégalités renvoient à l’idée des rôles sociaux notamment les dominants et les dominés, passer par le processus. C’est quelque chose de près imaginer, de près déterminer par la société que nous vivons.

Hier, dans les quartiers populaire de la France les gens ne vivent pas toujours de leurs salaires. Naguère, aujourd’hui, ils n’en vivent pas non plus et parmi eux une partie a la chance de bénéficie des aides. Ils ne sont pas autonomes de leurs salaires. Dans ces quartiers, les familles n’en peuvent plus. Comme si elles sont condamnées à l’échec. D’ailleurs, il a l’air de l’être, car certains catégories de la population veulent qui est toujours des inégalités. Les choses ont bien quand elles vont bien pour eux. C’est une manière de se différencie des autres. Il est si important me semble-t-il de souligner une déstabilisation profonde des classes pauvres ou les salaires ne permettent pas de vivre décemment.

Dans la société française, la nôtre, des jeunes de 20 à 25 ans dépendent toujours de leurs parents qui parfois ont des salaires de misères. Force et de constater, en cette période d’épidémie, la santé de tout le monde est exposée à un danger. Les inégalités de santé, elles vont travailler l’ensemble du corps social. Elles vont les faits des écarts de niveau de vie et de richesse. Pour en revenir et appuyer qu’au vu de l’inquiétude des gens dans les rayons, assignerait presque spontanément les individus à leurs classes, leurs origines.

Avec le confinement, pour lutter contre la propagation du virus. Les inégalités liées au capital culturel est plus grand qu’en France dans la mesure de l’accès à certains établissements scolaires et doublement contrôler par le capital économique. Les inégalités se tardent à se perpétuer. Actuellement, qu’on le veuille ou non, l’école est comme une machine à favoriser et à reproduire les inégalités. Durant cette période de confinement, certains enfants issus des quartiers populaires n’ont pas des chances égales pour suivre les cours à distances quand d’autres enfants des milieux aisés ont se privilège. Ceci montre l’effet de la reproduction sociale. Alors que ces enfants pauvres n’ont pas les moyens d’acheter des outils informatiques (ordinateur, avoir un abonnement internet…). Mais en dehors de tout cet aspect logistique, ils n’ont pas été préparer en fonction de ses outils. Des enfants qui n’ont jamais manipuler un ordinateur. Ils n’ont pas accès à la lecture, faute d’espace pour se concentrer à le faire, car habités dans des HLM avec une espace de 60M2 pour une couple de six enfants ou plus. Ils n’arrivent pas à faire leurs exercices parce que certains d’entre eux leurs parents sont des illettrés donc pas d’explication. Tout cela pour dire que la règle c’est l’ennui, jusqu’à l’écœurement. Ces enfants, leurs vis me touchent à cœur et me bouleversent.

Malheureusement, les politiques publiques sont échouées à résorber ces écarts. Emmanuelle Macron c’était celui justement qui portait le peut-être le plus cette couleurs de l’égalité. Mais une déception immense. En tout le virus ne colle pas uniquement les pauvres.



Kab Niang





