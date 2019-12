Comment le piment rouge permet de vivre plus longtemps

Si vous en consommez régulièrement, vous serez moins susceptibles de mourir d’une crise cardiaque ou d’un AVC.

Il permet de rehausser une sauce tomate un peu trop fade, fera d’un accompagnement anodin une explosion de saveurs et se révèlera précieux pour mitonner les meilleurs tacos. Le piment rouge, en plus d’être un atout gustatif facile et pratique, fera non seulement de vous un être heureux mais aussi une personne en bonne santé. C’est ce qu’il ressort d’une étude italienne, dont les résultats vantent les vertus de la petite saveur piquante.



Élixir de jouvence



Ainsi, la consommation fréquente de piments rouges contribuerait à prolonger la vie et à réduire de 23% le risque d’une mort prématurée selon les chercheurs de l’Institut neurologique méditerranéen, comme le rapporte CNN Health. Les scientifiques ont suivi pendant huit ans l’état de santé de 23 000 personnes. Et la conclusion est sans appel : ceux qui consommaient régulièrement des piments rouges, quatre fois par semaine ou plus, étaient de 40% moins susceptibles de mourir d’une crise cardiaque. Le risque de décès par accident vasculaire cérébral était également diminué.



Les scientifiques prévoient de poursuivre leurs recherches pour déterminer les mécanismes biochimiques à la base de l’action du piment rouge et des cultures apparentées contenant de la capsaïcine, un alcaloïde au goût brûlant. Cette substance contribue à la mort des cellules malignes en agissant sur les mitochondries des cellules.







