Comment les services de la République soutenus par Bill Gates transforment les déchets en grosses sommes

Dans les montagnes Sheep juste au nord de Las Vegas, la décharge d'Apex reçoit 8 000 tonnes de déchets par jour, livrés par 280 camions qui quittent l'autoroute avant d'emprunter un chemin de terre sinueux jusqu'à ce qu'on appelle le front de taille - une zone active de 3 acres où des bulldozers surdimensionnés avec des roues métalliques à pointes écrasent et compactent les déchets. Le tas fait déjà 500 pieds de profondeur à certains endroits, mais il reste suffisamment de place pour continuer à enterrer les ordures de Sin City pendant des siècles. Son propriétaire, le géant des ordures Republic Services, a un contrat de monopole de 15 ans pour collecter les ordures et les matières recyclables de toute la région de Las Vegas.



"Nous préférons appeler cela une franchise", déclare le PDG Jon Vander Ark, 47 ans, qui reverse 5% des revenus du contrat (qui s'élèvent à environ 250 millions de dollars par an) au comté de Las Vegas en échange d'une exclusivité.



Republic transporte environ 28 tonnes par jour de buffet et d'autres restes de nourriture des hôtels et des casinos vers une ferme adjacente à la décharge d'Apex, où ils sont bouillis dans un ragoût jaune-brun avalé par 3 500 porcs. D'autres matières organiques pourrissent avec le temps et dégagent du méthane, appelé par euphémisme «gaz de décharge», que Republic capture et vend à un prix supérieur aux utilisateurs industriels. Pendant ce temps, une société minière verse à Republic une redevance sur les 150 camions par jour de pierre de montagne pulvérisée qu'elle transporte hors du site pour faire de la place pour plus de charges de déchets entrant. La roche enlevée est mélangée au béton pour les trottoirs de Vegas. Prochaine étape : un nouveau « centre de polymères » régional pour profiter de la volonté des fabricants d'aliments et de boissons de payer plus pour du plastique recyclé de haute qualité que pour des matériaux vierges.



Republic, basée à Phoenix, exploite 198 décharges, 71 centres de recyclage et des voies de collecte dans 41 États. Après une pandémie en baisse en 2020, les volumes se sont redressés en 2021, l'aidant à enregistrer une augmentation de 17 % de son bénéfice net, à 1,3 milliard de dollars, sur des ventes de 11,3 milliards de dollars. Son action, qui se négocie autour de 131 dollars, n'est en baisse que de 10 % par rapport à son sommet de 2021, contre une baisse de 18 % dans le S&P 500.



Le secret de Vander Ark ? Adopter pleinement le concept selon lequel, dans son entreprise, les ordures sont un atout et devraient être facturées à un prix élevé. "Les déchets valent tellement plus que nous ne le pensions", exulte-t-il. Eh bien, plus que la plupart des gens ne le pensaient, en tout cas. Même en 2009, lorsqu'il a commencé à conseiller Republic en tant que jeune consultant McKinsey titulaire d'un diplôme en droit de Harvard, Vander Ark a vu le pouvoir de fixation des prix des déchets. « La pandémie a souligné que la seule chose que nous contrôlons est le prix. Nous ne contrôlons pas le volume et nous ne créons pas de demande.



«Je suis cynique à l'idée d'embaucher des consultants de McKinsey», déclare Michael Hoffman, directeur général de Stifel Investments à Baltimore, qui suit le secteur des ordures depuis 2008. «Mais Jon a apporté quelque chose qu'ils n'auraient pas compris. Les déchets industriels n'ont jamais évalué les actifs comme rares. Itinéraires jamais maximisés.



Dès le début, le jeune consultant a convaincu le PDG de l'époque, Don Slager, que Republic ne facturait pas aux transporteurs de déchets indépendants des "frais de déversement" suffisamment élevés pour déverser leurs charges dans les décharges appartenant à Republic. Le coût marginal de l'ajout de quelques tonnes de déchets supplémentaires dans une décharge semblait trompeusement faible car il n'incluait pas les dépenses élevées liées à l'ouverture de nouvelles décharges. Essentiellement, Republic vendait ses bénéfices futurs trop bon marché.



Vander Ark a fait valoir que Republic devrait augmenter considérablement ses frais. Les opérateurs qui n'en auraient pas les moyens iraient ailleurs. Ceux qui pouvaient payer s'identifiaient comme suffisamment rentables pour devenir des cibles d'acquisition de la République. Ce n'est qu'en 2019, dit Hoffman, que l'archirival Waste Management basé à Houston (ventes en 2021 : 18 milliards de dollars) a rattrapé la tarification agressive des décharges de Republic.



