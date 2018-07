Comment se débarrasser de la mauvaise haleine pour de bon ?

Quelles sont les causes de la mauvaise haleine?

Les bactéries en chaleur susmentionnées peuvent paraître franchement crades à imaginer, mais en réalité elles sont bonnes pour votre santé. Le Dr Harold Katz, un bactériologiste qui répond au petit nom de "Gourou de la mauvaise haleine", précise : "Elles font partie de votre flore buccale naturelle. Elles ont un rôle essentiel: elles permettent de séparer les protéines de la nourriture pour en faciliter la digestion." Les bactéries ne sont pas l’ennemi mais leurs sécrétion sont les coupables : "Lorsqu’elles entrent en action, les bactéries produisent des composés sulfurés – ceux-là même qui sentent l’œuf pourri ou la chair en décomposition." Miam.

Comment le gratte-langue peut-il éliminer la mauvaise haleine?

Si vous constatez avoir mauvaise haleine dans la journée, vous remarquerez surement que votre langue est comme recouverte d’un genre de pellicule un peu dégueu. Le gratte-langue va venir enlever la couche de sulfure qui s’installe au fil des heures : c’est un outil franchement rudimentaire, avec deux poignées pour tenir une petite barre métallisée incurvée, ni aiguisée ni trop émoussée. Le mode d’utilisation est assez simple : après s’être brossé les dents, on laisse un peu de dentifrice sur la langue. Ensuite, on frotte doucement avec son engin (le gratte-langue, hein) de l’avant vers l’arrière, avant de se rincer la bouche et de faire son bain de bouche.

Les conseils du pro, par le Dr Katz :

- Eviter les dentifrices contenant du Sodium lauryl Sulfate, qui agit comme un détergent et assèche la langue, diminuant la quantité de salive en bouche. Les bactéries vivant en anaérobie, soit dans un univers pauvre en oxygène, et la salive étant riche en oxygène, le plus de salive la bouche produira, le moins la mauvaise haleine vous envahira. "C’est de là que vient la mauvaise haleine du matin" explique le spécialiste, "comme on ne mange pas pendant la nuit, on ne produit pas de salive".

- Attention : frottez doucement, vraiment. Gare aux saignements et autres aphtes sinon.

- Oxygénez votre bouche ! Utiliser un gratte-langue n’est qu’un partie du remède. Si vous laissez votre langue se dessécher, vous commentez un affront équivalent à vous enfiler deux burgers après être allé courir. Dans l’idéal, utilisez un dentifrice oxygénant, et buvez un verre d’eau en vous levant pour contrer le dessèchement : et hop !, au revoir l’haleine fumet d’œuf-pourri-chair-décomposée.

- Investissez : si vous pouvez toujours vous faire un gratte-langue de fortune avec une cuillère à café retournée, l’idéal est tout de même de vous doter de l’outil lui-même – sauf si vous tenez vraiment à vous balader avec une cuillère dans votre trousse de toilette.

Y a-t-il d'autre façon de réduire la mauvaise haleine ?

Si les dentifrices oxygénés et le gratte-langue sont de grandes aides, réduire sa consommation de protéines est également utile. Les personnes suivant un régimes hyper protéinés sont les plus sujettes à développer une pellicule consistante de sulfure sur la langue : les protéines sont l’essence de la prolifération bactérienne.

Petit plus à savoir : éliminer la surcharge de sulfure en bouche n’équivaut pas seulement à une haleine plus fraîche, mais aussi à éviter les gingivites. En effet le sulfure fragilise les gencives et donc provoque des saignements – Miam, bis.









Par Adam Hurly, via GQ.com



