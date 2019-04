Comment votre voiture va changer grâce à la 5G La connexion 5G ne va pas seulement affecter les smartphones, elle va aussi révolutionner notre façon de nous déplacer, en rendant les voitures autonomes possibles. Bien que les premiers tests aient déjà été effectués, un réseau 5G stable est nécessaire pour que cela devienne une réalité. Mais la 5G n'impliquera pas seulement l'arrivée de la voiture autonome, elle améliorera aussi considérablement les voitures dites connectées.

Les différences entre voiture autonome et voiture connectée

Par voiture autonome, nous entendons celle qui peut circuler sans conducteur. Ce qui ressemble à de la science-fiction pour le moment, deviendra une réalité dans les années à venir, et la connexion 5G a un rôle clé à jouer dans son développement et sa diffusion. Il convient également de noter qu'il existe 6 niveaux d'automatisation SAE, le niveau 0 correspondant aux voitures classiques, et le niveau 5 à celles offrant 100% autonomes. Si vous voulez en savoir plus sur ces niveaux, nous vous recommandons notre article dédié.



D'autre part, la voiture connectée est celle qui requiert encore quelqu'un au volant, mais qui communique avec son environnement et reçoit constamment des avertissements et des données, ce qui facilite la conduite assistée. La voiture connectée utilise la technologie C-V2X (cellular vehicle 2 everything), avec laquelle elle communique avec son environnement.



Par exemple, vous pouvez avertir d'autres véhicules grâce au V2V en cas de panne et si vous êtes sur une mauvaise courbe, évitant ainsi un accident possible. De même, il peut avertir les piétons des risques éventuels (V2P, de véhicule à piéton) ou communiquer avec les panneaux de signalisation (V2I, de véhicule à infrastructure), pour savoir, par exemple, qui est prioritaire.



Sans la 5G, les voitures autonomes ne seront pas possibles

Pour que cette technologie et cette communication constante soient rapides et efficaces, nous avons besoin du réseau 5G, qui apporte des avantages à trois niveaux. Le premier d'entre eux est la vitesse. Le passage d'un réseau 4G à un réseau 5G peut signifier une augmentation de la vitesse actuelle par 20, atteignant un maximum de 10 Gb par seconde.



La seconde est la latence, qui est essentiellement le temps de réponse entre le moment où une instruction est donnée à un dispositif et celui où il réagit. Si nous voulons être constamment connectés à notre environnement, nous avons besoin d'une communication instantanée, en particulier dans le cas des voitures autonomes, afin d'éviter d'éventuelles collisions et accidents.



Enfin, le réseau 5G permettra de connecter des millions d'appareils à la fois, sans craindre que le réseau ne devienne saturé. On parle de jusqu'à 1 million par kilomètre carré, de sorte que toutes sortes d'objets peuvent être connectés au réseau 5G.



WiFi vs 5G

Bien que nous ne nous lassons jamais de répéter l'importance de développer un réseau 5G pour l'avenir (et le présent) de nos voitures, l'Union européenne n'est pas aussi claire, et favorise le WiFi au lieu de la 5G dans sa législation des véhicules connectés, optant pour la norme 802.11p.



La GSMA, qui représente les intérêts des opérateurs mobiles et organise le MWC, a crié et tente de convaincre les États membres de l'UE de rejeter ces propositions. Selon lui, le réseau Wifi 802.11p est une technologie obsolète pour la voiture connectée.



Il est intéressant de noter que cette nouvelle législation contredit le plan d'action 5G proposé par l'Union européenne elle-même, selon lequel tous les grands axes de transport terrestre de l'UE doivent avoir une couverture 5G ininterrompue en 2025.



En faveur du Wifi ITS-5G (comme on a appelé cette technologie), on trouve des constructeurs comme Volkswagen ou Renault. A l'inverse, les partisans d'une norme 5G sont Ford, Daimler ou le groupe PSA (Peugeot-Citroën-Opel), mais aussi Vodafone, Huawei ou Qualcomm.



Si rien ne change, cette loi sera en vigueur pendant 3 ans, un temps perdu pour la mise en œuvre de la 5G en Europe, qui est déjà en retard sur les Etats-Unis et la Chine à cet égard.



Quels sont les avantages d'une voiture connectée ?

Une fois que tout ce cadre législatif sera résolu, le réseau 5G fonctionnera normalement et fonctionnera correctement (pour lequel nous devrons attendre un certain temps), les avantages seront innombrables. Tout d'abord, la sécurité routière, tant pour les conducteurs que pour les piétons et les cyclistes, sera considérablement améliorée. Le système d'alerte et la communication constante réduiront le nombre d'accidents.



D'autre part, les embouteillages seront moins nombreux, car le flux de trafic pourra être dirigé plus efficacement. En tout temps, vous connaîtrez l'état des routes et le moyen le plus rapide de vous rendre à destination.



Si nous parlons de la voiture autonome, les avantages vont encore plus loin. Oubliez les problèmes pour savoir où vous avez garé votre voiture : elle viendra vous chercher. De la même façon, vous n'aurez pas à vous déplacer lorsque vous arriverez à destination à la recherche d'une place, puisque vous pourrez sortir du véhicule et qu'elle s'occupera de chercher votre place de stationnement. Et, le plus important, le net avantage qui permettra de se déplacer avec sa voiture sans avoir à s'occuper du volant et de la route, avec lesquels de nouvelles possibilités de divertissement s'ouvrent.

















