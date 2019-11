Commerce: Les USA excluent le Cameroun de l’AGOA

Le Cameroun ne fait plus partie des pays exonérés des droits de douanes sur leus exportations en direction des Etats Unis. L’administration américaine vient de retirer le pays d’Afrique centrale de la liste des pays bénéficiant de l’initiative AGOA ( African Growth and Opportunity Act ), un programme mis en oeuvre par le gouvernement américain pour faciliter et encourager les exportations africaines vers les États-Unis.



Officiellement, il est reproché au pays de Paul Biya, le non respect des droits de l’homme, certainement en rapport avec la crise anglophone dans le pays depuis trois (3) ans.



Mais la note révèle également que les exportations du Cameroun vers le pays de l’Oncle Sam restent marginales. Selon les chiffres de son ambassade dans le pays, seulement 220 millions de dollars d’exportations camerounaises (biens et services) ont pris la direction américaine dont seulement 63 millions de dollars dans le cadre de l’AGOA (90% sous forme de pétrole brut). En gros, 28,3% seulement des exportations camerounaises passent par l’AGOA, un chiffre révélateur du peu d’intérêt que le Cameroun accorde à ce programme.