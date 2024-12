Commercialisation de l’arachide : Le collectif des producteurs et exportateurs, fait le diagnostic de la graine… Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|

Après leur assemblée générale les 9 et 10 décembre 2024 à Kaolack, le collectif des producteurs et exportateurs de graines d’arachide (Copega) avec à sa tête, Habib Thiam, a formulé des recommandations aux nouvelles autorités dans le cadre de la commercialisation de l’arachide. Dans les locaux de Dakaractu, le président Habib Thiam est largement revenu sur les grandes lignes de cette assemblée générale mais également le bilan pour orienter et appeler les nouvelles autorités à faire les bons choix pour que chacun des acteurs de la filière arachidière puisse y trouver son compte. Mais surtout, faire l’état des lieux et se projeter au regard de la vision du chef de l’Etat à l’horizon 2050.



Il faut rappeler que le démarrage de la campagne de commercialisation de l’arachide a été marquée par la rareté des graines sur le marché. Une raison suffisante pour faire recours à des stratégies visant à disposer suffisamment d’eau pour une bonne récolte. Il faut alors des propriétés en passant notamment par la disponibilité des semences et de permettre aux huiliers à avoir de bonnes graines. Le président des producteurs et exportateurs de graines d’arachide (Copega) a aussi abordé, lors de son intervention sur Dakaractu, le prix du kg d’arachide fixé à 305f. L’occasion pour lui de peser le pour et le contre d’une décision.

