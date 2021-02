Commercialisation de l’oignon local: L’Interprofession sonne l’alerte

« Une quantité importante d’oignon importé serait au port de Dakar ». Rumeur ou vérité ? L’Interprofession oignon du Sénégal (Ipos) alerte sur les conséquences « dramatiques » que cela pourrait engendrer sur la production locale.

L’oignon local est disponible sur le marché, lit-on.



Pour l’Interprofession oignon du Sénégal (Ipos), c’est à la fois une information et une alerte, informe Le Soleil. « De la zone des Niayes au Fouta, les producteurs sont en train de récolter. D’après nos informations, il y a un stock de plus 2000 tonnes d’oignons au port que l’on veut injecter dans le marché. C’est une mauvaise chose pour la production locale. Les producteurs ont fait le travail. Maintenant, c’est au Gouvernement de les protéger pour qu’ils puissent écouler leur production », a alerté Mamadou Bâ Diamyodi, président de l’Ipos, à l’issue d’une réunion à Thiès entre producteurs et commerçants.



Selon lui, l’année dernière, la production a atteint 480 000 tonnes. Mais, du fait de la pandémie qui a entrainé la réduction de la mobilité entre les régions, 35 % ont été perdus. Cette année encore, ils ont peur de ne pouvoir écouler leur production correctement.

Pour Boubacar Sall, 2e vice-président de l’Ipos, les acteurs de la filière oignon ont été fortement impactés l’année dernière, mais ils n’ont presque pas reçu de soutien du Gouvernement. « L’année dernière, notre production est arrivée sur le marché au mois de mars, coïncidant avec la survenance de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. Lorsque le Gouvernement interdisait le transport interurbain, nous ne pouvions plus convoyer notre production vers les grandes villes comme Dakar, Touba ou Kaolack.



Et comme il faisait chaud dans certaines zones, telles que la vallée du fleuve, nous avons enregistré beaucoup de pertes post-récolte », a regretté le président du Collège national des producteurs d’oignon du Sénégal. Selon Boubacar Sall, le mois passé, le kilogramme d’oignon était vendu à 600 FCfa dans les régions. « C’était de l’oignon importé. Nous voulons que, d’ici 20 jours, le kilogramme coûte moins de 300 FCfa », a-t-il dit.





