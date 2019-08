Commissaire Bara Sangaré, un flic "hors-la-loi": Un des ses "victimes" fait de graves de révélations Le commissaire Bara Sangaré, mis en cause dans une affaire d’abus d’autorité et d’agression dans une pharmacie à la Patte d’Oie, serait habitué des faits. Ce matin, à l’émission « Wax sa xalate » sur Rfm, un auditeur a affirmé avoir été victime de ses agissements. Ecoutez

