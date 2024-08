Commissariat central de Dakar, Dic, DPJ, Division Cybersécurité: Jean Baptiste Tine chamboule la police

* Commissaire de Police Divisionnaire, Aïssatou NDIAYE, CCAP 623.006/A, précédemment Commissaire central de Thiès, est nommée adjointe au Directeur de la Sécurité publique ;







* Commissaire de Police Divisionnaire, Moustapha DIOUF, CCAP 623.000/G, précédemment Commissaire central de Saint-Louis, est nommé adjoint au Directeur de la Police Judiciaire ;







* Commissaire de Police Divisionnaire, Hamady BALDE, CCAP 616.499/G, précédemment adjoint au Directeur de la Sécurité publique, est nommé adjoint au Secrétaire Permanent du Comité Interministériel de Lutte contre la Drogue ;







* Commissaire de Police Divisionnaire, Waly C a m a r a , CCAP 623.003/D, précédemment en détachement à al Direction Générale des Douanes, est nommé Commissaire Spécial de l'Aéroport







* Commissaire de Police Divisionnaire, Souleymane BA, CCAP 614.314/C, précédemment Conseiller Technique au renseignement à al Direction Générale de al Police nationale, est nommé Commissaire central de Kaolack ;







‹ Commissaire de Police Divisionnaire, Mamadou TENDENG, CCAP 623.001/F, précédemment en mission Onusienne, est nommé Commissaire central de Dakar ;







* Commissaire de Police Divisionnaire, El Hadj Cheikh DRAME, CCAP 623.002/E, précédemment Commissaire central de Dakar, est nommé adjoint au Directeur de la Police de l'Air et des Frontières ;







‹ Commissaire de Police Principal, Adramé SARR, CCAP 515.599/D, précédemment Chef de la Division des Investigations Criminelles, est nommé adjoint au Directeur des Ressources humaines ;







Commissaire de Police Principal, Babacar SARR, CCAP 515.662/G, de retour d'une mission Onusienne, est nommé Commissaire central de Tambacounda ;







Commissaire de Police Principal, Safiétou Mbaye, CCAP 654.002/C, précédemment Conseiller Technique en sécurité du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, est nommée Commissaire central de Thiès ;







* Commissaire de Police Principal, El Hadj Baity SENE, CCAP 654.000/E, précédemment adjoint au Directeur de al Police judiciaire, est nommé Chef de al Division des Investigations Criminelles ;







‹ Commissaire de Police Principal, Mamadou Lamarana DIALLO, CCAP 658.845/2, précédemment Commissaire central de Rufisqué, est nommé Commissaire central de Saint-Louis ;







* Commissaire de Police Principal, Mame Ndéo SENE, CCAP 658.853/C, précédemment adjointe au Secrétaire Permanent du Comité Interministériel de Lute contre la Drogue, est nommée adjointe au Directeur de al Police des Etrangers et des Titres de Voyage ;







Commissaire de Police Principal, Jean MANE, CCAP 602.956/B, précédemment en service au Cadre Interministériel de Coordination des Opérations de lutte anti- terroriste, est nommé adjoint au Directeur du Groupement mobile d'Intervention ;







‹ Commissaire de Police, Demba Ngagne Tine, CCAP 654.017/A, précédemment Commissaire urbain de Richard-Toll, est nommé Commissaire central de Rufisque ;







* Commissaire de Police, Ndiaga KA, CCAP 614.319/B, précédemment en service au Groupement Mobile d'Intervention et Commandant le Groupement Opérationnel de Saint-Louis, est nommé Commandant du Groupe Opérationnel de Dakar ;











‹ Commissaire de Police, Pape Mamadou Djidiack FAYE, CCAP 706.563/K, précédemment en service à la Direction de l'Automatisation des Fichiers, est nommé Chef de la Division Cybersécurité ;







* Commissaire de Police, Ismaila GOUDIABY, CCAP 602.959/E, précédemment en service à la Direction de al Police judiciaire, est nommé Chef de al Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar ;







‹ Commissaire de Police, Idrissa THIANDOUM, CCAP 614.320/H, précédemment en service au Groupement Mobile d'Intervention et Commandant du Sous-groupe Opérationnel Dakar Banlieue est nommé Commandant du Corps urbain du Commissariat central de Dakar ;







‹ Commissaire de Police, Moustapha NDAO, CCAP 614.660/I, de retour d'une mission Onusienne, est nommé Commandant du Sous-groupe Opérationnel Inter-gamette ;







‹ Commissaire de Police, Babacar MBENGUE, CCAP 623.011/G, précédemment adjoint au Commandant du Groupe Opérationnel de Thiès, est nommé Commandant du Sous-groupe Opérationnel Dakar Centre-ville ;







‹ Commissaire de Police, Ousmane DABO, CAP 608.446/H, précédemment en service au Groupement Mobile d'Intervention et Commandant du Sous-groupe Opérationnel Inter-gamette est nommé Commandant du Sous-groupe Opérationnel Dakar Banlieue ;

Des changements au sein des unités de la police nationale ont été actés par le ministre de l’intérieur Jean Baptiste Tine... A la division des investigations criminelles (Dic), à la sûreté urbaine, au commissariat central, des changements ont été notés. C’est au total, 22 postes qui ont été répertoriés au sein de l’administration policière avec des cadres supérieurs dont les noms suivent…Source : https://www.dakaractu.com/Commissariat-central-de-...