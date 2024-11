Communauté d'avenir partagé / L'honnêteté des bénéfices : L'étincelle du changement

Au Cameroun, le port en eau profonde de Kribi, le seul du pays, est devenu un symbole de développement inattendu. De nombreux Camerounais, comme Ako, villageois de Lolabé et conducteur au port, ont vu leur vie transformée. Parti de Yaoundé avec des conditions précaires, Ako raconte comment son quotidien s'est amélioré grâce à son emploi au port depuis 2015 : ses enfants vont à l'école et il vit sans problème.



Lancé en 2011 et opérationnel en 2018, le projet de Kribi en est désormais à sa deuxième phase. Ce développement attire de nombreuses entreprises, créant des emplois pour les jeunes, hommes et femmes, explique Eric, ingénieur civil. Stéphane, opérateur de machinerie, souligne également son ascension personnelle et professionnelle depuis qu'il travaille pour l'entreprise CHEC.



Cette transformation du port a permis d'améliorer les infrastructures locales et généré des recettes importantes. Le développement de Kribi symbolise l'engagement des entreprises chinoises à investir dans le futur de l'Afrique. Ensemble, ils créent une industrie prospère et une coopération durable, témoignant du lien fort entre la Chine et l'Afrique.