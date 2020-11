Commune Médina- Cheikh Tidiane Bâ ,DG CDC: "Nous sommes candidats à la candidature de la mairie de Médina..."

C'est dans une ambiance aux rythmes des chansons et applaudissements de ses centaines de militants que Le DG de la CDC , et par ailleurs responsable de l'APR , Cheikh Tidiane Bâ a annoncé sa candidature à la Mairie de la Médina, contrôlé jusqu'ici par Bamba Fall, proche de Khalifa Ababacar Sall. Nous étions trop pris par l'immense travail que le Président Macky Sall nous a confié raison pour laquelle on ne nous a pas trop aperçu en public. Aujourd'hui, c'est une occasion de marquer encore une fois de plus notre retour pour dire à tous les militants et sympathisants que nous sommes candidats à la candidature de la mairie de la Médina, a t-il fait savoir. Ainsi la bataille pour la conquête de la Médina est lancé avec d'éventuels candidats au sein même de l'APR.... regardez