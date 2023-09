Commune de Fass Ngom: Le maire Ibrahima Diao décroche un partenaire pour soulager les populations... Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Septembre 2023 à 15:27 | | 0 commentaire(s)| Grâce à un partenaire immigré vivant en Espagne et digne fils du terroir notamment le village de Ronkh, le lycée de Fass sera doté de trois salles de classes (terminale) pour permettre aux élèves de rester dans la commune jusqu'à obtention du baccalauréat. La signature de ce partenariat a lieu à la mairie de Fass entre le premier magistrat de la dite commune Ibrahima Diao et le coordonnateur du projet Ibrahima Niang.



Ce dernier prévoit aussi de financer d'autres projets dans cette périphérie notamment dans le domaine de la santé et de l'entrepreneuriat afin de participer dans la lutte contre l'émigration clandestine. Des projets bien accueillis par les populations notamment les parents d'élèves, mais aussi les chefs des 55 villages que compte la terre sainte de Fass.







