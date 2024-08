Commune de Mbour : Suspension contestée des 10 km de routes, 7 km de pavage de AGEROUTE et de 3 km de routes bitumées de FERA Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, en Conseil municipal a donné une information surprenante qui renseigne sur la suspension de la réalisation de 10 km de route prévus dans la Commune. Et, il a été indiqué qu’Ageroute et Fera ont délibérément retiré les projets de réalisation de 10 km de routes dont 7 km de pavage de AGEROUTE et 3 km de routes bitumées de FERA, malgré le fait que le processus a été déjà enclenché.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2024 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|

Ageroute avait prévu de réaliser 10 km mais les 7 km ont été retiré à la grande surprise de la commune de Mbour. Pire encore, le FERA a retiré tout le projet des 3 km qui étaient prévus, validés et même en cours dans la commune de Mbour.



Pour rappel, le conseil municipal de Mbour avait déjà voté dans son budget tout ce qui était prévu comme apport de financement pour la réalisation de ces projets. Certaines informations renseignent que les 7 km de pavage ont été finalement transférés à Ziguinchor au détriment de Mbour.



Ainsi, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko sur ce genre d'agissements de certains services de l'Etat. D’après le plaignant, le Président de la République et le Premier ministre doivent surveiller ce genre de pratiques totalement contraire à l'esprit de rupture et d'équité territoriale.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook