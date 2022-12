Commune de Missirah : Amadou Ba, le maire et fils du terroir dans un esprit fédérateur et bâtisseur… Rédigé par leral.net le Mardi 20 Décembre 2022 à 11:29 | | 0 commentaire(s)| Le maire de la commune de Missirah, Amadou Ba, un fils du terroir est dans un esprit fédérateur. Accueilli et honoré, dans son discours, il souligne que sa démarche politique consiste à être au service exclusif du développement de sa localité. Avec humilité, il déclare qu'il n'est pas doué en politique, mais qu’il est prêt à apporter ses compétences au service de sa nation.

«Mon amour pour ma commune transcende des calculs politiques pour le maintien des privilèges. C'est le sens de mon engagement. Et c'est aussi pourquoi, je me suis présenté aux élections locales sans être encarté dans un parti politique... Le pragmatisme politique qui est le nôtre se veut un moteur de transformation socio-économique de notre localité, grâce à des investissements ciblés dans des secteurs porteurs de croissance tels que la formation professionnelle des jeunes, l'agriculture, la création et l'installation des entreprises sur le terroir, l'économie circulaire, l'accompagnement des groupements de femmes, la culture, le sport...»

