Commune de Niandane: Les retombées du désenclavement mises en exergue

Le programme de désenclavement de ‘Ile à Morphil, dans le département de Podor, est bénéfique à la commune de Niandane. Cette localité a, en effet, bien tiré profit de ce projet grâce aux nombreuses réalisations effectuées. Dimanche dernier, le maie El Hadj Malick Gaye a profité de l’inauguration du stade pour revenir sur les retombées du programme.

Podor–Niandane est une commune du département de Podor, située dans la Région-Nord et dans. Elle a été instituée par décret présidentiel du 2002-171 du 21 février 2002. Cette collectivité territoriale du Fouta qui se trouve dans l’arrondissement de Thillé-Boubacar, est principalement composée de quatre grands quartiers, notamment ceux de Ndiorno, Thialy, Fass et Ainoumady. Elle abrite une population assez jeune, à l’image du maire, qui est l’un des plus jeunes ingénieurs maires de commune au Sénégal. Ce dernier est en même temps le Directeur Général de l’Agetip, un lycée et d’autres infrastructures très modernes.

Selon les conseillers municipaux que nous avons interrogés en marge de l’inauguration du stade municipal de cette localité, la population de Niandane est essentiellement composée de wolofs et de peulhs. On trouve également dans cette sphère territoriale du Fouta, d’autres ethnies telles que les Soninkés, les maures, etc.

Dans cette population estimée à environ 10.000 habitants, les jeunes occupent une bonne place avec environ 78,4% de jeunes de moins de 35 ans. Une jeunesse politiquement engagée, massivement scolarisée, mais religieusement encadrée par une forte présence de guides spirituels et autres Imams et chefs religieux, comme le célèbre Khalifa Oumar Niane.

Ce dimanche 11 juillet 2021, l’ambiance est carnavalesque dans cette partie du département de Podor. Les jeunes, les femmes et les personnes du troisième âge s’activent de toutes parts pour assister aux manifestations organisées par les subalbés et autres pêcheurs de cette commune, dans le cadre de la première édition des 72 heures de Niandane, parrainée par le maire El Hadj Malick Gaye. Dans les quatre quartiers de ce terroir, ce derniers ne sont pas passés par quatre chemins pour rendre des hommages vibrants et soutenus à l’édile de Niandane, qui s’est déplacé pour venir inaugurer leur stade et municipal et communier avec eux dans la joie et l’allégresse.

Visiblement content, le Dg de l’Agetip s’est réjoui de la construction de ce stade mis en place grâce à l’appui du président Macky Sall et de certains partenaires extérieurs, techniques et financiers, notamment la Banque Mondiale, l’Agence française de développement (Afd), etc.

Ce joyau a été réceptionné par le maire, le sous-préfet de Thillé Boubacar ainsi que différentes sommités invitées cette fête. Très satisfait de la réalisation de ce bijou sportif qu’il a offert à sa commune, le Maire de Niandane souligne que ce stade est doté d’un gradin de 500 places, d’une loge VIP, des vestiaires pour joueurs et pour arbitres et d’un éclairage sportif fonctionnel.

Il a vivement remercié les subalbés pour la confiance qu’ils ont placée en lui, en le désignant parrain de ces 72 heures, « les subalbés sont nos parents, ce sont des hommes de culture qui disposent de connaissances avérées sur l’eau et qui maîtrisent les sciences du fleuve ».

M. Gaye a plaidé pour la relance de l’aquaculture dans sa commune et s’est déclaré très satisfait des réalisations du président Macky Sall, notées à Niandane, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de désenclavement de l’île à Morphil, « qui permet, dans le cadre du Pse, de corriger les disparités constatées entre les collectivités territoriales, de développer l’économie locale, le président Macky Sall accorde un intérêt particulier à tout ce qui touche à l’équité territoriale ».

Selon le Dg de l’Agetip, ces efforts constants et louables déployés par le chef de l’Etat et le Gouvernement, dans le cadre de ce programme ambitieux et de grande envergure de désenclavement de l’île à Morphil, permettent aujourd’hui aux pêcheurs et aux cultivateurs de Niandane, d’évacuer dans de très bonnes conditions les produits de la pêche continentale (fluviale) et les produits agricoles. Il a encore dit un grand merci au chef de l’Etat, qui a eu le réflexe de mettre à la disposition des populations de Niandane, un marché central aux poissons, des pirogues en fibre de verre, des lots importants de gilets de sauvetage, de moteurs hors-bords et autres matériels de pêche.

Mbagnick Kharachi Diagne (Correspondant)

