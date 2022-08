Commune de Ross Béthio : Faly Seck, un maire au service de ses administrés Des pluies exceptionnelles ont été notées dans la commune de Ross Béthio, ce vendredi 19 août 2022. N'eût été l'anticipation du maire avec un programme performant de lutte contre les inondations mis en place avant l'hivernage, la situation serait plus compliquée

Pour rappel, le maire de la Commune de Ross Béthio a mis en place un programme de lutte contre les inondations dès sa prise de service. Dans le cadre de ce programme, des initiatives ont été faites pour anticiper. Il s'agit du curage des canaux et des fosses septiques, de la mise en place des canaux pour évacuer les eaux.



Des initiatives qui ont eu des impacts significatifs sur le vécu des populations. La preuve, ce vendredi, malgré des pluies exceptionnelles notées dans la commune, la situation est maîtrisée par les autorités municipales, à sa tête, le jeune maire Faly Seck.



Toutefois, cette situation exceptionnelle due par une forte pluie enregistrée dans la commune, des quartiers ont été inondés. C'est ainsi que le maire, très proche de sa population, a visité les sites.'' Nous sommes rendus auprès de la population pour non seulement leur apporter notre soutien mais également de participer aux travaux d'évacuation des eaux'' a déclaré le maire de Ross Béthio, Faly Seck.



Le Dage du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires et maire de Ross Béthio est revenu sur l'important programme mis en place pour lutter contre les inondations, '' Par mesure de circonspection, des travaux de canalisations et de bassins de rétention étaient réalisés dans la commune afin de lutter contre les inondations. Mais comme nous le savons, la question de la pluie est d'ordre naturelle et que l'hivernage regorge des aléas. C'est pourquoi, je voudrais remercier toute la population particulièrement à la jeunesse des différents quartiers qui, depuis hier se donne corps et âme pour soulager les populations. En tant que fils et Maire de Ross bethio, ma fierté pour cette population unie comme un seul homme n'a point de limite. Cet esprit d'union et de solidarité a toujours été notre héritage et aujourd'hui la jeunesse l'a démontré''.



Ainsi le maire Faly Seck s'engage à accompagner davantage les populations de la Commune de Ross Béthio. ''Ensemble, unis, tous les problèmes se transformeront en solutions au bénéfice de notre très chère circonscription'' a-t-il ajouté



Cette démarche du maire Faly Seck est bien appréciée par les populations des quartiers qui ont reçu des quantités d'eaux exceptionnelles. Le fait de leur rendre visite et de partager leur difficultés sont des moyens qui les soulage pour les populations. Pour elles, Faly Seck est toujours au service des populations de la Commune de Ross Béthio. Et ceci , avant même son élection à la tête de la mairie de Ross Béthio.











