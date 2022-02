Commune de Saint-Louis: Mansour Faye s’engage à moderniser l’éclairage public

Il prévaut actuellement une grande insécurité dans l’île de Saint-Louis, où de paisibles citoyens et des touristes sont souvent agressés dès la tombée de la nuit. L’éclairage faisant défaut, les malfaiteurs commettent leurs forfaits dans la pénombre, en dépouillant leurs victimes de tous leurs biens. Cette situation préoccupe beaucoup le maire de Saint-Louis, Mansour Faye qui s’engage à mettre le focus sur l’éclairage public, renseigne "L'As".



« Il est trop risqué de marcher dans l’île, surtout dans le quartier sud après le crépuscule.Il n’y a pas d’éclairage public dans les différentes artères. Nous sommes toujours dans l’insécurité. Dès la tombée du crépuscule, les ruelles sont vides et sombres. Beaucoup de résidents ne sont pas connus dans le quartier et ne sortent que la nuit. Ils constituent un danger réel pour le quartier ». Ces propos sont du septuagénaire Alioune Sarr, qui souligne que de nombreuses maisons «vides» sont occupées par des inconnus.



« Nous avons pourtant alerté les autorités, envoyé des correspondances partout, mais aucune solution n’a été apportée à cette situation. Récemment, des touristes ont été agressés et dépouillés de tous leurs biens, une fille menacée par deux malfaiteurs », a-t-il informé. Une thèse corroborée par une dame qui a préféré garder l’anonymat. « Un jour, des individus sont venus demander des noms de personnes résidant dans le quartier. Tous les leaders d’opinion ont été saisis et personne ne savait où ils habitaient. Même le délégué de quartier qui a la cartographie du quartier et les noms, ne les connaissait pas. Dans quel quartier sommes-nous ? » s’alarme notre interlocutrice, qui sollicite l’appui du maire quant à la modernisation de l’éclairage public de leur quartier.



Cette doléance n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. En effet, le maire réélu de la commune qui a consacré sa première visite à la Russie, a visité une usine de production de lampadaires pour en doter sa ville. « Bientôt, les problèmes liés à l’éclairage public de la commune de Saint-Louis, surtout dans le quartier de l’île, sera un vieux souvenir. Je viens de terminer une visite dans une usine de production de lampadaires à Tver, en Russie », a informé Mansour Faye.



En effet, il s’est engagé à faire de l’éclairage public une réalité pour Saint-Louis. « La modernisation de l’éclairage de l’île de Saint-Louis sera une réalité », a-t-il déclaré. A rappeler que la sécurité gagne du terrain dans beaucoup de zones où des comités de vigilance sont mis en place pour contrecarrer les malfaiteurs.