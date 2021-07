Commune de Saly-Escale dans le département de Koungheul: Les jeunes et les femmes investissent Pape Dieng Ce samedi 24 juillet 2021, le Ndoucoumane a connu un grand rassemblement initié par le Président du Mouvement « Manko liggey Saly Escale ». Pape Dieng a été plébiscité par les jeunes et les femmes de sa commune.



Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021 à 17:56 | | 0 commentaire(s)|

Tous ensemble, ils ont porté leur choix sur Pape Dieng pour briguer les voix des populations de Saly-Escale. Ces dernières veulent qu’il soit leur maire. Ils l’ont fait savoir lors de ce grand meeting auquel participaient des responsables de la localité. Ce fut la grande affluence. Pape Dieng très ravi, a accepté de briguer la mairie sur demande des populations. Ces dernières ont comme doléance le bitumage de la route Keur Matar Gouygui et l’équipement du centre de santé. Elles ont fustigé la gestion de l’actuel maire de la commune Saly-Escale.



Monsieur Pape Dieng a saisi cette opportunité pour remercier le ministre Mame Mbaye Niang, l’opérateur économique Arona Dia, Aly Ngouille et Abdoulaye Khouma pour leur soutien constant.



Des responsables de la localité ont fait le déplacement parmi lesquels Amath Ndao, El Hadji Ndao à Ker Samba, le doyen Omar Ndao, le représentant de Keur Madoumbé, Ibrahima Lom de Ndiayène entre autres.



A son actif, le président dudit mouvement a donné des dizaines de tonnes de ciment pour la réfection des mosquées, 20 millions de Fcfa pour financer les femmes et les jeunes, des moulins à mil et des semences pour les paysans.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos