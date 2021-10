Commune de Thiès : Abdou Mbow mobilise et réussit le pari du rassemblement de tous les leaders de l'APR et de BBY Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 11:30 | | 0 commentaire(s)| A Thiès, hier dimanche a été une journée du succès pour Abdou Mbow . Le premier vice président de l’assemblée nationale dans la Commune de Thiès a mobilisé et relevé le pari du rassemblement de tous les leaders de l'APR et de Benno Bokk Yaakaar. Images















Accueil Envoyer à un ami Partager