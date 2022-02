Commune de Ziguinchor : Les décisions issues de la première session ordinaire du Conseil municipal pour l’année 2022

La ponctualité, l’assiduité, la sérénité, et la forte participation des conseillers, ont été les traits caractéristiques de cette session.



L’ordre du jour s’articulait autour de cinq points :



- Création de nouvelles directions ;

- Mise en place de nouveaux outils financiers et sociaux ;

- Création de nouveaux conseils communaux ;

- Institution d’événements sportifs et citoyens ;

- Dénomination de rues.



Se fondant sur la loi d’orientation de juin 2021 relative à l’économie sociale et solidaire, qui dispose que chaque collectivité territoriale doit prévoir, dans son document de planification, un programme de développement de l’Economie Sociale et Solidaire en cohérence avec la stratégie nationale, les collectivités territoriales, en rapport avec les autorités administratives déconcentrées, opérationnalisent à leur niveau, la stratégie nationale à travers le programme de développement de l’Economie Sociale et Solidaire inscrit dans leur planification.



C’est dans ce sens que les conseillers ont adopté la mise en place des structures et organes ci-après :



-Une direction de l’Economie Sociale (DES).

-Une direction de la Solidarité Communale.

-Un Fonds Municipal pour le Développement Economique et Social (FOMUDES).

-Une Mutuelle Municipale d’Epargne et de Crédit (MUMEC).

-Une Couveuse d’Entreprise pour la Promotion de l’Auto- emploi (CEPA)

-Une Coopérative d’Habitats sociaux

-Une Mutuelle de Santé Municipale (MUSAM).



Le mécanisme d'encadrement et de financement, matérialisé par le dispositif complémentaire du FOMUDES (comme structure de refinancement), la MUMEC (levier d’un service financier décentralisé) et la CEPA (comme outil d’encadrement), constitue le socle de cette politique d’économie sociale et solidaire du maire de la commune de Ziguinchor, Ousmane Sonko.



Concernant l’institution de service, de conseil et d’événements, il y a à noter :

-la création d’un Conseil communal de la Diaspora (à l’instar des Conseils communaux de la jeunesse à titre d’illustration)



-l’institution d’une semaine annuelle de la Diaspora, qui sera un moment fort de ferveur et de communion sociale et culturelle, entre la diaspora et sa métropole, mais permettra surtout à cette dernière de prospecter les opportunités d’investissement autour de panels, de projets présentés par les acteurs institutionnels et privés ou de petites start-up…procéder aussi aux évaluations des initiatives antérieurement lancées.



Dans le domaine de la construction citoyenne, il est envisagé :

-la création de comités de développement des quartiers rattachés aux conseils de quartiers, chargés de la mise en œuvre des actions de reboisement, d’embellissement, de nettoiement, d’intervention dans les écoles, l’organisation de l’investissement humain…



-la création d’un service civique communal dense, qui enrôlera et formera des jeunes volontaires pour participer aux travaux d’intérêt général et à la sensibilisation au programme spécial d’éducation citoyenne ;

-l’institution d’un jour mensuel du nettoyage communal et d’une semaine du Grand nettoyage annuel.



Dans le domaine du sport,



L’institution d’un rendez-vous annuel de course de pirogues sur le fleuve Casamance en rapport avec le tourisme.

-l’institution d’une épreuve de triathlon (ou biathlon) annuel de Ziguinchor, avec l’objectif d’en faire progressivement un rendez-vous casamançais, national et international, couplé à un fun run communautaire pour encourager la pratique sportive pour tous ;



-la promotion de la lutte traditionnelle avec un drapeau de la commune, sous forme de tournoi annuel.



Considérant que six décennies après notre indépendance, le maintien de certains noms est une offense à notre dignité nationale, les conseillers ont à l’unanimité, adopté le projet de nouvelles dénominations de rues.



Ainsi, l’Avenue initialement dénommée Capitaine Javelier deviendra Avenue du Tirailleur Africain ;

La rue du Lieutenant Lemoine portera désormais le nom de Rue Thiaroye 44 ;

La Rue du Lieutenant Truch s’appellera Rue Séléki 1886 ;

La Rue de France, quant à elle, deviendra Rue de l’Union Africaine ;

Enfin la Rue du Général De Gaulle deviendra Rue de la Paix.









Monsieur Abdou Sané, conseiller municipal de Ziguinchor

Ancien député et coordonnateur provisoire communal de Pastef Ziguinchor/ Sénégal