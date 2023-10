Communes de Diass et de Keur Mousseu: AIBD et ONFP signent une convention pour les populations riveraines Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Octobre 2023 à 00:03 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur général Abdoulaye Dièye a signé une convention de partenariat entre l’AIBD et l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP). Dans le cadre du programme mis en oeuvre par l’Aéroport, pour avoir une bonne collaboration avec les populations riveraines des communes de Diass et de Keur Mousseu.



