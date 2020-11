Communication gouvernementale : »Gouvernement face à la presse Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 19:01 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall lance un nouveau concept qui se traduit par une confrontation entre les ministre et les journalistes « Dans sa stratégie de communication, le Gouvernement du Sénégal compte organiser tous les 14 jours, une conférence de presse appelée le « Gouvernement face à la presse ». La première séance aura lieu samedi prochain au Building administratif Mamadou Dia. 8 ministres feront face aux médias pour répondre chacun aux interpellations qui sont dans son domaine de compétence.e Les ministres concernés par le premier face-à-face sont: Antoine Félix Abdoulaye Diome, Ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Moussa Baldé, Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Alioune Ndoye, Ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Aminata Assome Diatta, Ministre du Commerce et des PME, Dame Diop, Ministre de l'emploi, de la Formation professionnelle et Moïse SARR, Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. L'information a été rendue publique par un communiqué publié ce lundi.



Source : Source : https://letemoin.sn/communication-gouvernementale-...

