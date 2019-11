Communiqué- Principale plateforme de e-commerce au Sénégal et en Afrique : Jumia tiendra du 8 au 29 novembre prochain sa 4e édition de “Black Friday” Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 20:34 commentaire(s)| Jumia, la principale plateforme de e-commerce au Sénégal et en Afrique, annonce la 4ème édition de son évènement commerciale intitulé “Black Friday”. Il s’agit de la plus grande promo de l’année qui se tiendra du 8 au 29 novembre prochain. La campagne est marquée par de nombreuses surprises pour les clients de la plateforme.

Cette année, le Black Friday propose plus de 50 000 offres exceptionnelles. Des articles de mode pour toute la famille, des smartphones avec toute la gamme Galaxy de Samsung, sans oublier Apple et ses Iphones, Huawei, Xiaomi, Loki avec ses produits électroménagers qui est en exclusivité sur Jumia, etc.



Du vendredi 8 au vendredi 29 novembre, le Sénégal vibrera, donc, au rythme du Black Friday, un évènement considéré comme le plus attendu par le peuple de la Téranga. Pour Mohamed Hapté SOW, Directeur général de Jumia Sénégal, avec des réductions pouvant aller 80%, “le Black Friday est avant tout, une opportunité offerte aux ménages sénégalais de bien préparer les fêtes de fin d’année, et les multiples dépenses qui y sont souvent liées”.





Offres commerciales Black Friday

• Infinix hot 8 4G - Ecran 6.6" HD passe de 85000 à 72 500 FCFA



• Téléviseur Nasco 32 pouces HD Ultra slim ak TNT intégré passe de 120 000 à 61 900 FCFA



• Cuisinière Loki 4 feux 50x50 avec allumage automatique à 64 900 FCFA !!



• Téléviseur Toshiba led 49 pouces passe de 340000 FCFA à 184 900 FCFA



• Les produits L'Oréal tel que Maybelline, Mixa et Garnier jusqu’à 60 % de rabais



• Micro-ondes Sharp 20 litres passe de 80 000 à 32 900 FCFA



• Samsung Galaxy A10s au prix incroyable de 66 500 FCFA



• Et en Nouveauté sur Jumia, les tickets du concert de l’année Maître Gims et Dadju en place assise, fosse ou VIP à partir de 15 000 FCFA



Et bien d’autres offres avec des marques de prestige comme Topicrem, Carrefour, Star Sat, Linguére, Nuhanciam, Candès, Samsung ….





Les responsables de Jumia Sénégal ont pris toutes les dispositions afin que chaque citoyen bénéficie de ces offres incroyables. En plus de la traditionnelle livraison à domicile, vous avez la possibilité de vous faire livrer dans l’un des points relais présent dans plus de 19 agences dans des quartiers et villes du pays. De nouvelles agences ont étaient ouvertes en région notamment tout dernièrement à Louga, Diourbel et Cap Skirring toujours dans l’optique d’élargir nos zones de livraison. Jumia a doublé sa capacité de stockage, sa présence sur le territoire en augmentant le nombre de points relais mais également le nombre de JForcers pour aider ceux qui n’ont pas du temps. La ligne directe pour commander est le 33 869 37 37.



Pour découvrir en avance les surprises incroyables du Black Friday, cliquez ici: https://www.jumia.sn/black-friday/









À propos de Jumia:



Jumia est la première plateforme panafricaine de commerce électronique, présente dans 14 pays d'Afrique. Sa mission est d'améliorer la qualité de la vie quotidienne en Afrique en s'appuyant sur la technologie pour offrir des services en ligne innovants, pratiques et abordables aux consommateurs, tout en aidant les entreprises à croître via sa plate-forme pour mieux atteindre et servir les consommateurs. Plus de 80.000 vendeurs sont aujourd'hui actifs sur le continent.



La plateforme de Jumia est une « Marketplace », qui met en relation des vendeurs et des acheteurs, en mettant à leur disposition un service logistique, permettant l'expédition et la livraison des colis, en plus d'un service de paiement, qui facilite les transactions sur sa plateforme.





CONTACT PRESSE

Diarietou CISSE

CMO - Jumia Sénégal

diarietou.cisse@jumia.com



Dakar (Sénégal) 29 octobre 2019

