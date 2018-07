Communiqué de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal

L’ONAS rappelle que sa mission régalienne est d’assurer la maÏtrise d’œuvre, la conception des études et travaux d’infrastructures d’eaux usées et pluviales en milieu urbain et périurbain.



Par conséquent il est la seule structure habilitée à valider tout plan directeur d’assainissement à mettre en œuvre sur toute l’étendue du territoire sénégalais.



Dans ce cadre, tout branchement non exécuté par ses services techniques est considéré comme clandestin et ses auteurs s’exposent à des pénalités pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement.



Pour le cas précis de la commune de OUAKAM, l’ONAS informe qu’aucune instance ne peut bénéficiera d’une quelconque faveur allant dans le sens de permettre la réalisation de branchements des eaux usées sur les canaux d’eaux pluviales qui se déversent directement à la mer.







Le Directeur Général