Communiqué de l'agent judiciaire de l'Etat: L'UMS réagit Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2023 à 18:12

L'Union des magistrats sénégalais (UMS) a « appris avec stupéfaction le communiqué émanant de l'agent judiciaire de l'Etat suite à la décision rendue par le Président du tribunal d'Instance de Ziguinchor relative à la radiation d'un homme politique des listes électorales », note l'association dans un communiqué. Elle comdamne les « attaques contenues dans ledit communiqué ». L'UMS rappelle que le seul débat judiciaire valable est celui qui se tient au prétoire et non par voie de presse. Elle informe que toute action attentatoire à l'indépendance de la justice et à l'honneur des acteurs qui l'incarnent doit être bannie.



