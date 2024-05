Communiqué du TNT Groupe : le CBM facturé à 210 000 FCFA l'unité à partir de ce lundi 20 Mai 2024 Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2024 à 20:26 commentaire(s)| Chers clients,

Recevez nos salutations les plus distinguées

Par la présente, nous vous informons qu' à partir de ce lundi 20 Mai 2024, le CBM sera facturé à 210 000 FCFA l'unité.



La principale cause est la pénurie de containers en chine et la hausse de leur tarif.



En d'autres termes les containers sont de plus en plus en manque en chine et par conséquent, leur prix a connus une augmentation très élevée.



Nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Joignez nous au :

77-222-00-00/ 77-658-33-33/ 77-651-19-19

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité.

La Direction

TNT Group





