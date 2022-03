Compagnies de Transports: Abdou Ndéné Sall promet et encourage les stages précoces Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 07:13 | | 0 commentaire(s)| Le Président Directeur général de SENTER, Abdou Ndéné Sall s'est réjoui du boom sur le domaine des compagnies de transports où il y a beaucoup d'apprenants et qui commencent à s'impliquer dans le monde du travail. Il estime qu'un partenariat avec ces différents instituts s'imposent pour leur donner des stages et les préparer pour le futur. C'était à l'occasion d'une cérémonie de récompense des quatre meilleures compagnies de transports dont Senecartours, Air Sénégal, SENTER.



Accueil Envoyer à un ami Partager