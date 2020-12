Complicité de trafic de migrants, fraude documentaire et corruption: Les policiers impliqués, en liberté provisoire On en sait un peu plus sur l’affaire des policiers impliqués dans une affaire de complicité de trafic de migrants, fraude documentaire et corruption. Sur cet article repris de « Libération », une nouvelle information précise que les policiers n'ont pas été arrêtés mais inculpés après convocation, puis laissés en liberté provisoire.

Pour rappel, la Brigade de Recherches de Faidherbe a démantelé un vaste réseau de trafic de migrants, entretenu par des Sénégalais et des Sierra-Léonais qui étaient domiciliés entre Diamniadio et la route de Boune.



C’est dans cet élan qu’à l'issue de ce vaste coup de filet, huit (8) policiers en service à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) ont été épinglés, renseigne "Libération" dans son édition de ce lundi.



Par définition et selon wikipédia, une inculpation, appelée mise en examen en France depuis 1993, est une accusation formelle par laquelle un magistrat notifie à une personne qu'elle est suspectée d'avoir commis un délit ou un crime



