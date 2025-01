Compte-rendu du Conseil des ministres : Une nouvelle approche qui se veut plus interactive et plus simple, initiée Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2025 à 21:11 | | 0 commentaire(s)|

Le gouvernement a initié une nouvelle approche de lecture du communiqué du Conseil des ministres qui se veut ‘’plus interactive et plus simplifiée’’, a indiqué mercredi son porte-parole, Amadou Moustapha Njekk Sarré. ‘’Dans son souci de modernisation et d’accessibilité à l’information gouvernementale, nous inaugurons une nouvelle approche plus interactive, plus simplifiée pour vous informer des décisions prises en Conseil des ministres’’, a-t-il déclaré en faisant le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres. Selon lui, ‘’cette innovation a pour but de mieux informer des décisions et orientations et engager chaque citoyen autour des actions gouvernementales’’. Ainsi, le porte-parole du gouvernement ou au besoin les autres ministres sur les questions relevant de leurs départements, se succéderont devant le pupitre pour rapporter les décisions prises en conseil des ministres, a-t-il ajouté. Le communiqué du Conseil des ministres était jusqu’ici lu par un journaliste de la télévision publique nationale- RTS.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78005-compte-rendu-d...

