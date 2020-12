Compteurs prépayés: L’Armp épingle la Senelec sur un marché de 9 milliards FCfa L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a annulé le marché de la Senelec relatif à l’acquisition de compteurs prépayés.



Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Décembre 2020 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

D’un montant de plus de 9 milliards FCfa, le marché, attribué provisoirement à l’entreprise Hexing Electrical Co Ltd, a été cassé, indique Walf Quotidien, pour violation des dispositions du Code des marchés.





Ce, suite à un recours gracieux introduit par le groupement Africanity Groupiismart Meters et le groupement Shenzhgen Donsun Technology Electric, qui contestent la régularité des procédures.



Le gendarme des marchés publics a ainsi ordonné la reprise de l’évaluation de l’appel d’offres.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos