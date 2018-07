Conception : Quels sont les aliments qui boostent la fertilité ?

Du côté des femmes…



L’ennemi numéro 1 de la fertilité féminine, c’est le sucre ! En effet, les aliments dotés d’un fort indice glycémique constituent un véritable frein puisqu’ils augmentent, d’une part, l’insulinosensibilité et, d’autre part, le surpoids. Or, ces deux éléments représentent des causes majeures d’infertilité.



Evitez donc tous les produits transformés, dont la liste des ingrédients commence par la mention « sucres ». C’est le cas notamment des confiseries, des biscuits, des viennoiseries industrielles.



Attention, les glucides rapides sont parfois cachés où on ne les attend pas. Les plats préparés, les farines blanches, les biscuits d’apéritif en regorgent. Mieux vaut donc étudier attentivement le tableau nutritionnel des produits que vous achetez et privilégier les sucres plus complexes contenus dans les légumes, les fruits, les légumineuses ou encore les céréales complètes.



…. et des hommes



Si le sucre doit également être consommé avec modération, les lipides semblent avoir un impact encore plus redoutable sur la qualité des spermatozoïdes. Les produits d’origine animale, surtout, sont à éviter le plus possible en période « d’essai bébé ». Messieurs, il est donc conseillé de restreindre votre consommation de viandes, de charcuteries et autres aliments riches en acides gras saturés (produits laitiers) et mono-insaturés (olive), pour donner toutes les chances à vos spermatozoïdes d’atteindre facilement leur but.



Pour accroître la mobilité des gamètes mâles, préférez plutôt les aliments riches en oméga 3 que l’on retrouve dans le poisson, les œufs ou encore les fruits de mer. Certaines huiles végétales en renferment également et sont, par conséquent, à préférer pour agrémenter vos petits plats. C’est le cas notamment de l’huile de noix ou de l’huile de colza.



Pour tous les deux…



Le seul véritable secret d’une fertilité boostée, c’est bel et bien d’avoir un régime sain et équilibré. La diversité alimentaire représente le moyen le plus efficace pour tomber enceinte rapidement.



Tous les nutritionnistes le disent : avoir une alimentation variée permet d’apporter à l’organisme tous les éléments nutritifs dont il a besoin pour fonctionner parfaitement (oligoéléments, vitamines, sels minéraux, antioxydants…). Pour cela, il est recommandé de privilégier les aliments frais plutôt que les produits industrialisés.



Pour avoir un bébé rapidement, il va donc falloir vous remettre à cuisiner. En plus de mettre toutes les chances de votre côté pour tomber enceinte, vous allez émoustiller vos papilles ! D’autant qu’il ne sert à rien de suivre un régime « fertilité » comme on suivrait un régime amincissant, c’est-à-dire de manière drastique. Il faut savoir se faire plaisir quand même !

