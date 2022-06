Concert de casseroles : Presque partout au Sénégal, l’appel de Ousmane Sonko a été entendu.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juin 2022 à 09:27 | | 1 commentaire(s)|

Comme à Dakar et dans les autres régions du pays, La ville de Thies n’a pas manqué à cet appel. Les habitants de la capitale du rail sont sortis dans la rue avec leurs sifflets et casseroles, et les conducteurs aussi n’ont pas été en reste.