Conditions météorologiques difficiles : Sur l'Autoroute à péage, un accident fait un mort et vingt blessés à hauteur de Rufisque Un accident de la circulation survenu ce samedi matin sur l'Autoroute à péage à hauteur de Rufisque a fait un mort et vingt blessés. Selon les informations obtenues par PressAfrik, le drame aurait été causé par un carambolage impliquant trois véhicules, dont un bus Tata et une voiture particulière, tandis que l'identité du troisième véhicule reste inconnue.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Août 2024 à 21:57

Comme conséquence aussi, l'accident a provoqué d'importants embouteillages sur l'Autoroute à péage, dans le sens AIBD vers Dakar, comme l'a indiqué la Société Eiffage de la Concession de l'Autoroute de l'Avenir (SECAA SA) dans un communiqué.



Cette situation est attribuée aux « conditions météorologiques difficiles qui sont à l'origine de cet accident tragique ».



