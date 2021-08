Condoléances: Dethie Fall rend hommage aux khalifes généraux de Thieneba et des layénnes J'ai appris avec beaucoup de tristesse le rappel à Dieu de Cherif Abdoulaye Thiaw LAYE, Khalife Général des Layennes et de Serigne Abdourakhim SECK, Khalife Général de Thieneba.

Deux hommes de Dieu qui ont marqué le Sénégal, l’Afrique et le monde de par leur enseignement et leur rôle constant dans la cohésion et la stabilité nationales.



J'adresse mes plus émues et regrettées condoléances à l'ensemble de leurs fidèles et familles, à la population sénégalaise et à toute la Umma Islamique.



Qu'Allah SWT, dans Sa Miséricorde Infinie, les accueille dans le meilleur des Paradis.



Déthié FALL,

Président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP)



Fait à Bamako le 10 Août 2021

