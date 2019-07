Condoléances : Wade envoie une délégation chez OTD, Oumar Sarr et Me Amadou Sall absents (images) Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Suite au rappel à Dieu de Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Pds a témoigné par communiqué les qualités intrinsèques du défunt, comme le préconise notre religion mais surtout à présenter leurs condoléances les plus sincères à la famille biologique, et celle politique du défunt Président du Haut Conseil des Collectivités Locales. Le Président Wade a ensuite instruit son parti de se rendre auprès de la famille et a dépêché une forte délégation ce vendredi19 Juillet 2019 chez la famille du défunt à Dakar pour, une fois de plus, faire montre de compassion de la part de tous les militantes et militants du PDS. La délégation conduite par Assane Ba est composée de Doudou Wade, le Maire de Rufisque, Daouda Niang, Wore Sarr, Présidente des femmes, d’honorables députés, des anciens du parti et des cadres entre autres.

Me El Hadji Amadou Sall le porte-parole de Wade et Oumar Sarr, le secrétaire général national adjoint du Pds et maire de Dagana ont encore brillé par leur absence.





























