Condoléances de Malick Gackou du Grand Parti: " Serigne Sidy Mokhtar laisse un immense vide dans le cœur des disciples »

Suite au décès du 7e khalife des Mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, le Grand parti (Gp) Parti s’incline devant la mémoire du saint homme et présente ses condoléances les plus attristées à la communauté mouride et à la Nation Sénégalaise. « Serigne Cheikh Maty Lèye Mbacké, septième (7e) Khalife de Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE laisse un immense vide dans le cœur des disciples », lit-on dans le communiqué.



En raison du deuil, le Grand Parti suspend ses activités sur toute l’étendue du territoire jusqu’à nouvel ordre, informe Malick Gackou et Cie à travers le même communiqué.