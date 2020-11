Confédération Africaine de Football: Le président Ahmad Ahmad suspendu pour cinq ans par la Fifa Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 15:09 | | 0 commentaire(s)|

La commission d’éthique de la Fifa a suspendu pour cinq ans le président de la Confédération africaine, Ahmad Ahmad, lui infligeant de surcroît une amende de 185 000 euros, notamment pour détournement de fonds. Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête du football africain depuis mars 2017 et candidat à un deuxième mandat, […] La commission d’éthique de la Fifa a suspendu pour cinq ans le président de la Confédération africaine, Ahmad Ahmad, lui infligeant de surcroît une amende de 185 000 euros, notamment pour détournement de fonds. Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête du football africain depuis mars 2017 et candidat à un deuxième mandat, avait par ailleurs été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris. Pour rappel, Me Augustin Senghor, président actuel de la Fédération sénégalaise de football est un des candidats pour espérer succéder à M. Ahmad.



Source : Source : https://letemoin.sn/football-le-president-de-la-co...

