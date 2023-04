Confédération africaine de surf: Le Sénégalais Oumar Sèye, nouveau président

Oumar Sèye a été élu à l’unanimité président de la Confédération africaine de surf, dimanche, à Dakar, à l’issue de l’Assemblée générale élective de l’instance continentale. Une belle victoire pour le Sénégal qui succède ainsi au Maroc. L’Assemblée générale de la Confédération africaine de surf (African surfing confederation) qui s’est tenue, dimanche, à Dakar, a […]

L’Assemblée générale de la Confédération africaine de surf (African surfing confederation) qui s’est tenue, dimanche, à Dakar, a élu un nouveau président. Et c’est Oumar Sèye qui a été porté à la tête de l’instance continentale. Il a été élu à l’unanimité et par acclamation par ses pairs. Pour cette deuxième Assemblée depuis la création de la Confédération en 2017, l’instance n’avait reçu que deux candidatures conformément à ses statuts. Celle d’Oumar Sèye pour la présidence supportée par la Fédération sénégalaise de surf (Fss) et la deuxième pour le poste de vice-président du président sortant, Mohamed Kadmiri, supportée par la Fédération marocaine de surf (Fms). À l’unanimité, les pays membres, à savoir le Maroc, l’Afrique du Sud, Madagascar, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, seuls à avoir le droit de vote, ont porté leur choix sur le Sénégalais. Pour les quatre prochaines années, il s’appuiera sur quatre vice-présidents : Mohamed Kadmiri, Johannes Bakker, Roger Faustinato et Prince Adewale Falel. Le Marocain Amine Afal conserve son poste de Secrétaire général. Le Sénégal fait son entrée en force dans le nouveau bureau avec Katy Cissé comme trésorière, Soulèye Mbengue, président de la commission Arbitrage et Anny Wane, présidente de la commission Marketing et Communication.

Au cours de cette Assemblée générale qui a enregistré la participation de 14 pays membres, la Confédération a désigné trois présidents d’honneur en récompense des services rendus pour le développement du surf africain. Il s’agit de Mohamed Kadmiri, président de la Fms, de Shaun Tomson, premier Africain champion du monde de surf, et d’Alex Alcantara, président de la Fss.

Pour le nouveau président de la Confédération, l’heure de l’Afrique a sonné. « L’Afrique du Sud et le Maroc ont dirigé le surf africain ces dernières années. Le Sénégal est devenu la troisième nation et aujourd’hui, le continent compte 19 pays membres. Des progrès notables sont en train d’être réalisés », a fait savoir Oumar Sèye.

Un important programme pour booster le surf

La nouvelle équipe, a-t-il assuré, va dérouler un important programme pour booster le développement du surf au niveau continental. Il a remercié le Cnoss, le ministère des Sports et l’État du Sénégal pour sa belle politique sportive. « On a les meilleures vagues et on peut organiser les meilleures compétitions », a-t-il fait savoir, non sans préciser que l’accent sera davantage mis sur la formation des jeunes, des femmes et des techniciens.

Pour le maire de Ngor, Maguèye Ndiaye, la Confédération, en portant Oumar Sèye à la tête de l’instance continentale, a honoré le Sénégal et la commune de Ngor. Car, a-t-il noté, c’est dans cette localité qu’a été tourné « Endless Summer », le premier film de surf au monde. Et cette Ag constitue, à son avis, « un retour à la source pour faire de l’Afrique une nouvelle destination de surf et créer de nouveaux champions ».

L’élection par acclamation de Sèye a été également magnifiée par Fallou Kane. Selon le représentant du ministère des Sports, elle augure de lendemains meilleurs pour le surf sénégalais qui a connu en une décennie un essor exponentiel. Il a invité le tout nouveau président à œuvrer pour un surf encore plus inclusif, pratiqué par les femmes et jeunes et aussi pour une bonne politique des finances de la Confédération. Il a assuré de l’engagement de l’État du Sénégal à l’accompagner pour une belle réussite de sa mission.

Pour Seydina Oumar Diagne, secrétaire général du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), ce consensus témoigne, si besoin en était, de l’espoir porté en Oumar Sèye. À son avis, « Oumar Sèye est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut », mais aussi « la consécration de beaucoup d’années d’efforts, de sacrifices pour faire connaître, au-delà du Sénégal, le surf africain ». Il a promis l’accompagnement du Cnoss pour la réussite du surf sénégalais et africain.

Samba Oumar FALL

Source : https://lesoleil.sn/confederation-africaine-de-sur...